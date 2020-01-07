Бывшая жена Джигарханяна вернулась к актеру из Америки в Москву

По словам Татьяны Власовой, она теперь будет все время заботиться об экс-супруге.

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова не так давно прилетела к нему из Америки в Москву. В эфире программы «Пусть говорят» женщина заявила, что теперь планирует много времени проводить в столице. Причем основная ее обязанность — заботиться об Армене Джигарханяне, здоровье которого за последние годы сильно пошатнулось.

Как добавила Власова, ее бывшего мужа очень сильно помяла жизнь. Три дня назад он признался бывшей жене в любви. Как сказала Власова, раньше он вел себя с ней несколько по-другому.

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Власова отметила, что Джигарханян живо интересуется о ее американской жизни. Она считает, что у них с актером всегда были общие интересы, никаких споров не было. Правда, потом в жизни звезды появилась пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская. В связи с этим все в ее судьбе пошло наперекосяк.

В то же время Власова сказала, что женитьба мужа на пианистке ее не убила, а сделала только сильнее. При этом ей больно вспоминать тот период своей жизни. Она думала, что умрет от переживаний. «Я ее считаю виноватой в том, что мой муж сейчас в таком не очень благополучном состоянии здоровья. Он после их росписи, когда отошел от ее чар – она стала его раздражать, но меня он уже обидел – вернуться было некуда. И он терпел ее, она воровала, наводила порядки в театре – он терпел», – сказала Татьяна Власова.