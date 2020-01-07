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«Меня неоднократно насиловали в 19 лет»: Леди Гага удивила откровенным признанием

По словам звездной исполнительницы, из-за этого ее до сих пор мучают головные боли.

«Меня неоднократно насиловали в 19 лет»: Леди Гага удивила откровенным признанием
Леди Гага шокировала откровенным признанием/https://www.instagram.com/ladygaga/

Певица Леди Гага в откровенном интервью Опре Уинфри рассказала о своей молодости. Причем звездная исполнительница удивила телеведущую откровенным признанием. «Меня неоднократно насиловали в 19 лет. Я жила с этим долгие годы», — заявила Леди Гага.

Как сказала певица, она уже долгие годы не может избавиться от посттравматического стрессового расстройства. Она считает, что ее болезнь не поддается лечению. Исполнительницу мучают головные боли.

Опра Уинфри постаралась узнать, кто надругался над звездой. Однако та ушла от ответа. Она лишь сказала, что знала этого человека с детства. В полицию после происшествия она не обращалась, так как боялась мести со стороны этого мужчины.

Любопытно, что признания Леди Гаги очень растрогали саму Уинфри. Она заплакала прямо в прямом эфире. После программы ведущая  пришла в комнату отдыха к звездной гостье. Как сказала Уинфри, готовность Леди Гаги сделать признания открыли миллионы сердец. При этом она добавила, что долгое время не могла поверить в то, что слышала, сообщает портал independent.co.uk.

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«Меня неоднократно насиловали в 19 лет»: Леди Гага удивила откровенным признанием
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