Траньков посмеялся над Авербухом после слов о гонорарах за участие в ледовых шоу

Ранее хореограф заявил, что за каждый выход на лед спортсмены получают 150-200 тысяч рублей.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в Твиттер отреагировал на слова призера Олимпиады хореографа Ильи Авербуха о зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу. Ранее Авербух сказал, что за каждый выход на лед спортсмены получают 150-200 тысяч рублей.

Ого, а мы почему не в курсе??? 😅 https://t.co/qhC36RGmIV — Maxim Tran’kov (@xam_trankov) 5 января 2020 г.

«А почему мы не в курсе?» — заявил в язвительной манере Траньков. Отметим, что ранее он в паре с Татьяной Волосожар участвовал в различных ледовых шоу. В том числе и в проектах Ильи Авербуха.

На сегодняшний день шоу Ильи Авербуха считаются одними из самых успешных в стране. После завершения спортивной карьеры фигурист переквалифицировался в хореографа и успешно реализует постановки на льду.

Как правило, все его выступления проходят при полном аншлаге. Одним из главных участников его проектов является олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин. Также в шоу Авербуха задействованы супруга Ягудина Татьяна Тотьмянина и другие известные фигуристы. Ранее Траньков критиковал Ягудина, который вмешался в конфликт вокруг Алины Загитовой и встал на защиту тренера Татьяны Тарасовой. Как говорил фигурист, Ягудину придется ответить за свои нелестные слова в адрес других спортсменов.