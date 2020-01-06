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Гоген Солнцев поделился снимком супруги в красном боди и колготках в сеточку

По словам фрика, его 65-летняя супруга не пила все праздники.

Гоген Солнцев поделился снимком супруги в красном боди и колготках в сеточку
Солнцев опубликовал откровенный снимок жены/https://www.instagram.com/solntcev/

Фрик Гоген Солнцев на своей страничке в Instagram опубликовал снимок 65-летней жены Екатерины Терешкович. На фотографии пенсионерка изображена в красном боди, черных сапожках и колготках в сеточку. Она садится на мотоцикл. Фотография получилась достаточно откровенной.

«Соскучились по снегу, скоро в Москву. Надеюсь, что вы отлично проводите выходные, как и любимая супруга Картон. Обещает, что не пила все праздники, умничка! «Лысая башка — дай пирожка!» — посмеялся он над любимой женой, которая на снимке практически полностью лысая.

Отметим, что в последнее время Гоген Солнцев очень часто жалуется на свою любимую женщину. По его словам, она так и не смогла избавиться от алкогольной зависимости. В связи с этим он был вынужден поместить ее в больницу на лечение.

Как говорил Гоген Солнцев, супруга в его отсутствии в их квартире устраивала пьянки. Гогену Солнцеву стали звонить соседи. Они были недовольны поведением женщины. По словам фрика, если бы он не принял мер, то у него просто могли забрать квартиру.

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Гоген СолнцевЕкатерина ТерешковичНовости google
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Гоген Солнцев поделился снимком супруги в красном боди и колготках в сеточку
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