«Счастья вам!»: Волочкова предстала в образе принцессы из сказок

Анастасия Волочкова в необычном образе удивила своих поклонников и поздравила всех с Новым годом и Рождеством.

В официальном Instagram-аккаунте звезды появилась фотография балерины в необычно прекрасном образе — Анастасия совсем как принцессе из старых сказок нарядилась в ослепительно белое платье с серебряной вышивкой, а на голову водрузила огромный кокошник.

Как ни странно, но подобный образ на удивление подошел звезде, в нем она смотрится величественно и одновременно прекрасно.

«Дорогие друзья, поздравляю от души с Новым годом и Рождеством! Счастья вам, мира и благополучия вашим семьям и, конечно, любви!» — пожелала для своих подписчиков Волочкова.

Многие фанаты ее креатив оценили, поблагодарили за теплые слова а также похвалили новый лук. Хотя нашлись и хейтеры, которые были недовольны отсутствием традиционного шпагата от Анастасии.