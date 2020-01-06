«Маленький человек научился икать»: Галич рассказала о своей беременности

Телеведущая Ида Галич в своем официальном Instagram выложила ответы на самые часто задаваемые вопросы о ее беременности. Судя по всему, ей так надоело бесконечное внимание поклонников и фанатов, что женщина решила сразу рассказать все, что только можно.

Блогер написала, что на 6 января у нее все хорошо, самочувствие отличное, полет нормальный и настроение хорошее. Также она нормально питается и довольно плохо спит. При этом набрала уже 16 килограммов! От перепадов настроения звезда не страдает, а большой живот выглядит весьма красиво.