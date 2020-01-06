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«Маленький человек научился икать»: Галич рассказала о своей беременности

Звезда выложила максимально подробный пост в Instagram.

«Маленький человек научился икать»: Галич рассказала о своей беременности
Ида Галич. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Телеведущая Ида Галич в своем официальном Instagram выложила ответы на самые часто задаваемые вопросы о ее беременности. Судя по всему, ей так надоело бесконечное внимание поклонников и фанатов, что женщина решила сразу рассказать все, что только можно.

Блогер написала, что на 6 января у нее все хорошо, самочувствие отличное, полет нормальный и настроение хорошее. Также она нормально питается и довольно плохо спит. При этом набрала уже 16 килограммов! От перепадов настроения звезда не страдает, а большой живот выглядит весьма красиво.

«Гормоны не шалят. Утомляемость повышенная. Маленький человек научился икать. Появилось чёткое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает. Ждём кроху в начале февраля. Спасибо всем за заботу. У нас все хорошо. Обнимаю» — рассказала Галич в своем посте.

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InstagramбеременностьИда Галич
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«Маленький человек научился икать»: Галич рассказала о своей беременности
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