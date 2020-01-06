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«Человек-эпоха»: скончался Геннадий Пискунов

5 января стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Пискунова. Актер скончался на 74-м году жизни.

«Человек-эпоха»: скончался Геннадий Пискунов
Народный артист России Геннадий Пискунов. Фото: Александр Сенцов / ТАСС

Мужчина умер в одной из столичных клиник. О причине смерти пока нет данных. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

Заведующая труппой Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Ольга Толоконникова призналась, что это новость шокировала всех коллег артиста.

«Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом», — высказалась заведующая труппой.

Ольга называет Геннадия иконой. Мужская часть коллектива театра всегда ровнялась на него. Ведь в нем сочетались все те качества, которые вызывают лишь восхищение у окружающих.

«Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины», — заявила Толоконникова.

Пискунов начал работать в Детском музыкальном театре имени Сац еще во время учебы. К слову, актер окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1966 году.

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«Человек-эпоха»: скончался Геннадий Пискунов
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