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Миддлтон встретилась лицом к лицу с предполагаемой любовницей мужа

На протяжении долгого времени лучшей подругой Кейт Миддлтон была Роуз Ханбери. Но вот уже несколько лет девушки совершенно не общаются.

Миддлтон встретилась лицом к лицу с предполагаемой любовницей мужа
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

По слухам, виной тому послужила любовная связь между принцем Уильямом и маркизой Холмондлейской.

Во время третьей беременности герцогини Кембриджской почти все американские таблоиды гласили, что внук Елизаветы II стал частенько навещать подругу жены. Также папарацци застукали Роуз, когда та флиртовала с мужем Кейт.

И вот спустя столько лет девушки столкнулись на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Миддлтон держалась уверено.

Взяв под руку возлюбленного, она прошла мимо бывшей подруги с уверенно поднятой головой. Принц Уильям, в свою очередь, даже не повернулся в сторону предполагаемой любовницы, сообщает Sun.

А вот Ханбери было явно не по себе. Маркиза выглядела напряженной, она постоянно оглядывалась по сторонам, всеми силами стараясь избежать встречи с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонПринц Уильям
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Миддлтон встретилась лицом к лицу с предполагаемой любовницей мужа
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