Миддлтон встретилась лицом к лицу с предполагаемой любовницей мужа

На протяжении долгого времени лучшей подругой Кейт Миддлтон была Роуз Ханбери. Но вот уже несколько лет девушки совершенно не общаются.

По слухам, виной тому послужила любовная связь между принцем Уильямом и маркизой Холмондлейской.

Во время третьей беременности герцогини Кембриджской почти все американские таблоиды гласили, что внук Елизаветы II стал частенько навещать подругу жены. Также папарацци застукали Роуз, когда та флиртовала с мужем Кейт.

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И вот спустя столько лет девушки столкнулись на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Миддлтон держалась уверено.

Взяв под руку возлюбленного, она прошла мимо бывшей подруги с уверенно поднятой головой. Принц Уильям, в свою очередь, даже не повернулся в сторону предполагаемой любовницы, сообщает Sun.

А вот Ханбери было явно не по себе. Маркиза выглядела напряженной, она постоянно оглядывалась по сторонам, всеми силами стараясь избежать встречи с герцогом и герцогиней Кембриджскими.