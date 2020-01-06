Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили всех с Рождеством

Ангелина Вовк вместе со своим молодым возлюбленным Михаилом Куницыным поздравила своих подписчиков в Instagram с Рождеством.

Пара записала трогательный видеоролик, в котором пожелала людям всегда сохранять радость в своих сердцах и помнить, что божественная сила окружает нас. Напоследок Ангелина пожелала всем счастья в Новом году, а после и Михаил взял слово, пожелав, чтобы все мечты сбывались.

«С рождеством Христовым! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!» — написала пожелание Вовк для своих подписчиков.

Стоит отметить, что на протяжении всего ролика Куницын не сводил влюбленных глаз со своей пассии. Роман 77-летней звезды и 52-летнего историка поначалу вызвал недоумение у некоторых поклонников артистки, но после всем оставалось лишь порадоваться за кумира, которая наконец-то нашла свое счастье.