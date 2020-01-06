«Характер у тебя спортивный, мощный»: Билан поздравил сына Рудковской с днем рождения

Певец Дима Билан тепло поздравил с днем рождения сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра. Мальчику исполнилось семь лет.

«С днем рождения, Саша! Только вперед, ты боец и главное желаю быть победителем во всем. Характер у тебя спортивный, мощный. Я желаю тебе, чтобы все пути вели только к успеху и к твоим мечтам!» — заметил Дима Билан.

Мать ребенка, Яна Рудковская, также сказала красивые слова в адрес сына. «С днем рождения, Санечка! Пусть твои мечты сбываются!» — заявила супруга Евгения Плющенко.

Также она показала волшебный декор номера в отеле Санкт-Петербурга. Именно в городе на Неве сейчас находится все семейство. Дело в том, что здесь проходит ледовое шоу «Лебединое озеро», в котором задействован и именинник. Свой день рождения он отметит на льду.

Кстати, у Гном Гномыча, как ласково зовут его родители, есть три старших брата. Это двое сыновей Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина, а также сын Плющенко от предыдущей супруги Марии Ермак.