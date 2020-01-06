НОВОСТИ

«Характер у тебя спортивный, мощный»: Билан поздравил сына Рудковской с днем рождения

Александру Плющенко исполнилось семь лет.

«Характер у тебя спортивный, мощный»: Билан поздравил сына Рудковской с днем рождения
Билан поздравил сына Рудковской/http://globallookpress.com/

Певец Дима Билан тепло поздравил с днем рождения сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра. Мальчику исполнилось семь лет.

«С днем рождения, Саша! Только вперед, ты боец и главное желаю быть победителем во всем. Характер у тебя спортивный, мощный. Я желаю тебе, чтобы все пути вели только к успеху и к твоим мечтам!» — заметил Дима Билан.

Александр Плющенко. Фото
Саше Плющенко исполнилось семь лет/https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Мать ребенка, Яна Рудковская, также сказала красивые слова в адрес сына. «С днем рождения, Санечка! Пусть твои мечты сбываются!» — заявила супруга Евгения Плющенко.

Также она показала волшебный декор номера в отеле Санкт-Петербурга. Именно в городе на Неве сейчас находится все семейство. Дело в том, что здесь проходит ледовое шоу «Лебединое озеро», в котором задействован и именинник. Свой день рождения он отметит на льду.

Кстати, у Гном Гномыча, как ласково зовут его родители, есть три старших брата. Это двое сыновей Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина, а также сын Плющенко от предыдущей супруги Марии Ермак.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПлющенкоДима БиланЕвгений ПлющенкоНовости googleЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Характер у тебя спортивный, мощный»: Билан поздравил сына Рудковской с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: