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Тарасов признал свою ошибку после хоккейного матча

5 января состоялся финальный матч между молодежными сборными России и Канады. Наша сборная проиграла в нелегком поединке.

Тарасов признал свою ошибку после хоккейного матча
Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Футболист Дмитрий Тарасов, в свою очередь, опубликовал в Stories в своем Instagram кадр матча 9-летней давности. «Пацаны, красавцы, с победой», — подписал снимок спортсмен.

Известный комментатор Василий Уткин раскритиковал поступок экс-супруга Ольги Бузовой. «Как он жене попадает, просто интересно», — съязвил Уткин.

Тарасов, поняв, что совершил ошибку, поспешил оправдаться за свой поступок. Судя по всему, он просто хотел пошутить. Вот только его искрометный юмор никто не понял.

«Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одно из условий было выложить старую игру России с Канадой в «сторис» и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех», — написал Дмитрий в своем микроблоге.

Дело было в том, что телеканал «Матч ТВ» во время финального матча чемпионата мира транслировал аналогичную игру между молодежными сборными России и Канады, но только 2011 года. Девять лет назад наши спортсмены действительно одержали победу. Однако сейчас не все зрители поняли, что это был не прямой эфир, а запись старого матча.

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Дмитрий Тарасовроссийские футболисты
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Тарасов признал свою ошибку после хоккейного матча
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