Лолита вспомнила, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

По словам звездной исполнительницы, ей после этого было очень стыдно.

Певица Лолита поделилась забавным эпизодом, который случился с ней в начале ее эстрадной карьеры. В молодости она часто подрабатывала на елках. В те годы будущая звезда училась в тамбовском институте. Лолита развлекала детей.

«В новогоднюю ночь мы должны были работать в ресторане. К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», — заметила исполнительница.

Как сказала звезда, организаторы долгое время пытались ее найти. Шоу было под угрозой срыва. В итоге ей хватило только сил, чтобы выйти незадолго до Нового года и сказать, что праздник наступил. Как добавила звезда, после ей было очень стыдно за свой необдуманный поступок. В будущем она подобного себе уже не могла позволить, сообщает «Собеседник».

Отметим, что минувший год выдался для Лолиты очень непростым. Она рассталась со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Как утверждает Лолита, мужчина изменял ей. Сам Дмитрий Иванов говорит, что новая возлюбленная у него появилась уже после расставания с певицей. Иванов просил исполнительницу расстаться спокойно, но она не желает пока его слушать.