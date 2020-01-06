Валерия в нелепом наряде заткнула рты злопыхателям

Сложно поспорить с тем, что в свои 51 певица выглядит просто обворожительно. Тем не менее, ее жизнь не обходится без завистников, которые так и норовят ткнуть ее побольнее.

Пока все звезды российского шоу-бизнеса разъехались по заграничным курортам, певица Валерия гастролирует по России с концертами. Накануне она выступала в городе Воронеж.

Светская львица поделилась снимками с мероприятия в своем instagram-аккаунте. На фото она запечатлена в довольно необычном наряде. На ней костюм черного цвета из натуральной кожи, ярко-красная футболка и сапоги на квадратном каблуке в тон.

«Лента Инстаграма пестрит фотографиями с отдыха — с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас — гастрольные будни, но даже и они в эти дни какие — то по-особенному радостные», — подписала серию кадров звезда.

Эпатажный аутфит исполнительницы понравился далеко не многим. «Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве, что для клоуна. Простите за прямолинейность», «Какой нелепый наряд, Валерия», — критиковали артистку злопыхатели.

Супруга Иосифа Пригожина, в свою очередь, отметила, что не предлагает никому надевать такую же одежду. «Ваше «авторитетное» мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту», — заявила исполнительница.