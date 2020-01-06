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Дочь Успенской восстановилась после серии операций и вышла на сцену

Тридцатилетняя Татьяна Плаксина сейчас пробует добиться признания на эстраде.

Дочь Успенской восстановилась после серии операций и вышла на сцену
Успенская хочет, чтобы дочь пошла по ее стопам/http://globallookpress.com/

Единственная дочь певицы Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина восстановилась после серии операций. Как известно, чуть больше года назад она неудачно упала с велосипеда, когда находилась на Коста-Рике. После этого девушка перенесла несколько операций. Она сломала челюсть, потеряла несколько зубов.

Последний год Татьяна Плаксина восстанавливалась. Она находилась в клиниках Швейцарии. Завершающий этап реабилитации проходил в Таиланде. В беседах с журналистами исполнительница отмечала, что для нее здоровье дочери всегда будет на первом месте.

В Instagram Плаксина опубликовала новый снимок. На фотографии она поет на сцене. Девушка вернулась в Россию.

Отметим, что дочь Любови Успенской увлекается живописью. Кроме того, она работала какое-то время преподавателем йоги. Плаксина очень дружна с певицей Глюкозой. Несколько дней назад у дочери Успенской был юбилей. Ей исполнилось тридцать лет. Мать отмечала, что девушка прекрасно поет. Она будет ей помогать реализовать себя на сцене.

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Тэги:

Коста-РикаЛюбовь УспенскаяНовости googleТаиландТатьяна Плаксина
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Дочь Успенской восстановилась после серии операций и вышла на сцену
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