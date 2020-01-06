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«Мой герой!»: сын Собчак за три дня освоил горные лыжи

Трехлетний Платон, по признанию мамы, научился ездить и тормозить.

«Мой герой!»: сын Собчак за три дня освоил горные лыжи
Собчак поставила на лыжи трехлетнего сына/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак, которая проводит новогодние каникулы в Куршевеле, в Instagram похвасталась успехами своего трехлетнего сына Платона, который осваивает горные лыжи. Телеведущая опубликовала несколько видеозаписей. На кадрах можно увидеть, как Платон с помощью инструктора катается на горных склонах.

«Ты лыжник. Ну все, на трассы. Давай. Ну что. Кто тут едет? Платон», — произносит Ксения Собчак.

Ниже светская львица сделала подпись. «Мой герой! На третий день ездит сам и тормозит».

Напомним, что в Куршевель Ксения Собчак улетела вместе со своим супругом режиссером Константином Богомоловым. Пара сыграла свадьбу в сентябре прошлого года. Торжество, по признанию многих, получилось одним из самых ярких в мире шоу-бизнеса. Добавим, что сына Собчак родила в 2016 году от актера Максима Виторгана, с которым чуть больше года назад рассталась. Впрочем, ради общего сына они сохранили прекрасные отношения.

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Константин БогомоловКсения СобчакКуршевельМаксим ВиторганПлатон Виторган
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«Мой герой!»: сын Собчак за три дня освоил горные лыжи
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