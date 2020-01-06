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Топурия позаимствовала идею отдыха у Бузовой

Новогодние праздники - лишний повод уехать отдохнуть за границу. Именно этим и занимаются звезды российского шоу-бизнеса, отдавая предпочтение дорогостоящим курортам.

Топурия позаимствовала идею отдыха у Бузовой
Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Вокалистка группы «А’Студио»Кети Топурия не стала исключением. Артистка со своим возлюбленным — предпринимателем Львом Деньговым — вместо моря выбрала горы.

Конечно, нет лучше горнолыжного курорта, чем Куршевель. Именно туда и отправилась исполнительница со своим избранником.

К слову, французские Альпы выбрали и другие знаменитости. Там провели каникула ведущая Ольга Бузова и ее новый мужчина — Давид Манукян. Светская львица Ксения Собчак тоже решила покататься на лыжах в компании своего супруга — режиссера Константина Богомолова. Там же решили обосноваться украинский певец Дмитрий Монатик и его жена.

Возможно, именно звездные пары вдохновили Топурию отправиться в Куршевель. В частности, Ольга Бузова. Ведь именно она опубликовывала больше всего снимков с курорта, чем лишь подогревала интерес к Куршевелю.

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Топурия позаимствовала идею отдыха у Бузовой
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