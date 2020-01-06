В Сети обсуждают возможный разлад в семье Дональда Трампа

Недавно, во время республиканского мероприятия по сбору средств Дональд Трамп говорил о раненном в результате несчастного случая конгрессмене Стиве Скализе. По словам лидера государства, супруга пострадавшего плакала навзрыд, узнав о случившемся.

«Я имею в виду, что не многие жены будут так реагировать на трагедию. Я знаю, что моя не будет», — признался Трамп.

Это неоднозначное заявление шокировало общественность. Многие решили, что у супругов все не так уж гладко, раз Дональд позволяет себе такие публичные высказывания в адрес жены, которые ее совсем не красят.

Позже, в канун Нового года, Мелания подвела итоги года на своей странице в Twitter. Глава государства ретвитнул запись и подписал: «Наша фантастическая первая леди!»

Тут же налетели злопыхатели со всех сторон. Некоторые отметили, что Дональд и Мелания заметно отдалились друг от друга. Другие восприняли слова Трампа как насмешку над возлюбленной. А третьи вообще намекнули на неверность первой леди.