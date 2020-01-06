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Брэд Питт глубоко разочаровал экс-возлюбленную Дженнифер Энистон

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения «Золотой глобус». Голливудский актер Брэд Питт победил в номинации «Роль второго плана» в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Брэд Питт глубоко разочаровал экс-возлюбленную Дженнифер Энистон
Брэд Питт. Фото: Global Look Press

Недавно поползли слухи о возобновлении романа между экс-супругом Анджелины Джоли и его бывшей пассией Дженнифер Энистон. На кинопремию они явились вместе, чем немало удивили окружающих.

Когда актер вышел на сцену за статуэткой, он, конечно, озвучил благодарственную речь. Он упомянул режиссера фильма, а также своего коллегу по цеху Леонардо Ди Каприо.

Все ждали, что Брэд хоть как-то упомянет Дженнифер, но этого не произошло. Из всех возможных женщин артист упомянул лишь свою мать.

«Я хотел привести маму, но не смог, потому что любая женщина, с которой я просто стою рядом, сразу воспринимается всеми как моя девушка», — пошутил Питт.

В это время операторы запечатлели лицо Энистон. Судя по всему, актрису разочаровал такой поворот событий. На ее лице застыло глубокое недовольство происходящим, которое она не смогла скрыть.

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Брэд Питт глубоко разочаровал экс-возлюбленную Дженнифер Энистон
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