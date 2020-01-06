Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус — 2020»

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Награждение снова прошло на территории отеля «Беверли Хилтон».

Ведущим премии стал актер Рики Джервэйс. Больше всех наград собрала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Фильм победил сразу в трех номинациях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана», которую сыграл голливудский актер Брэд Питт.

В категории «Лучший драматический фильм» одержала победу военная картина «1917». Ее продюсер Сэм Мендес получил звание «Лучший режиссер».

По мнению ассоциации, лучшим актером по праву можно считать исполнившего главную роль в триллере «Джокер» Хоакина Феникса. К слову лучшая музыка тоже оказалась в этом фильме. Награда за нее досталась композитору Хильдур Гуднадоттир.

Звание лучшей актрисы получила Рене Зеллвегер. Она сыграла Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди».

63-летний американский актер и продюсер Том Хэнкс стал обладателем почетного «Золотого глобуса» им. Сесила Б. ДеМилля. Ему вручили его за карьерные достижения.