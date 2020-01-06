Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус — 2020»

Ведущим премии стал актер Рики Джервэйс. Больше всех наград собрала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Фильм победил сразу в трех номинациях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана», которую сыграл голливудский актер Брэд Питт.
В категории «Лучший драматический фильм» одержала победу военная картина «1917». Ее продюсер Сэм Мендес получил звание «Лучший режиссер».
По мнению ассоциации, лучшим актером по праву можно считать исполнившего главную роль в триллере «Джокер» Хоакина Феникса. К слову лучшая музыка тоже оказалась в этом фильме. Награда за нее досталась композитору Хильдур Гуднадоттир.
Звание лучшей актрисы получила Рене Зеллвегер. Она сыграла Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди».
63-летний американский актер и продюсер Том Хэнкс стал обладателем почетного «Золотого глобуса» им. Сесила Б. ДеМилля. Ему вручили его за карьерные достижения.