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«Мама кругом виновата»: Дана Борисова пожаловалась, что дочь ее игнорирует

Телеведущая опубликовала в Инстаграм скриншоты своей переписки с 12-летней Полиной.

«Мама кругом виновата»: Дана Борисова пожаловалась, что дочь ее игнорирует
ДАНА БОРИСОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM/

Заинтересованная публика продолжает следить за развитием истории Даны Борисовой. Перед Новым годом телеведущая рассказала, что ее бывший супруг ворвался к ней домой с полицией и врачами и забрал их общую дочь Полину.

Максим Аксенов обвинил Дану в употреблении запрещенных веществ и заявил, что хочет лишить ее родительских прав. Борисова сделала тест на наркотики и выложила результаты в Инстаграм. Однако ее отношения с дочерью уже были порядком испорчены.

Сейчас Дана отдыхает на острове Самуи и публикует кадры с пляжного отдыха.

На днях телеведущая также выложила скриншот своей переписки с Полиной и пожаловалась, что дочь ее игнорирует.

ПЕРЕПИСКА ДАНЫ БОРИСОВОЙ С ДОЧЕРЬЮ. ФОТО: https://www.instagram.com/danaborisova_official/
ПЕРЕПИСКА ДАНЫ БОРИСОВОЙ С ДОЧЕРЬЮ. ФОТО: https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Борисова отметила, что она уже сто раз это проходила и опять «мама кругом виновата». Дочка телеведущей 12-летняя Полина Аксенова тоже ведет Инстаграм и после скандала опубликовала пост, в котором сообщила, что мама летит в реабилитационный центр «из-за старых НОВЫХ проблем».

 

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Дана БорисоваМаксим Аксеновновости звёздшоубизнес
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«Мама кругом виновата»: Дана Борисова пожаловалась, что дочь ее игнорирует
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