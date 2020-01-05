«Мама кругом виновата»: Дана Борисова пожаловалась, что дочь ее игнорирует

Телеведущая опубликовала в Инстаграм скриншоты своей переписки с 12-летней Полиной.

Заинтересованная публика продолжает следить за развитием истории Даны Борисовой. Перед Новым годом телеведущая рассказала, что ее бывший супруг ворвался к ней домой с полицией и врачами и забрал их общую дочь Полину.

Максим Аксенов обвинил Дану в употреблении запрещенных веществ и заявил, что хочет лишить ее родительских прав. Борисова сделала тест на наркотики и выложила результаты в Инстаграм. Однако ее отношения с дочерью уже были порядком испорчены.

Сейчас Дана отдыхает на острове Самуи и публикует кадры с пляжного отдыха.

На днях телеведущая также выложила скриншот своей переписки с Полиной и пожаловалась, что дочь ее игнорирует.

Борисова отметила, что она уже сто раз это проходила и опять «мама кругом виновата». Дочка телеведущей 12-летняя Полина Аксенова тоже ведет Инстаграм и после скандала опубликовала пост, в котором сообщила, что мама летит в реабилитационный центр «из-за старых НОВЫХ проблем».