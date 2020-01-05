«Простоват для нее»: в интернет случайно попало фото бойфренда Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова проводит новогодние праздники в Таиланде вместе с загадочным ухажером, которого скрывает от публики. Балерина называет бойфренда «Мистер М» и, подогревая интерес подписчиков, показывает то его руку, то ногу, то часть головы.

Недавно Волочкова опубликовала свою фотографию на закате, где стоит в купальнике и босоножках на каблуках на фоне заката. Звезда затемнила снимок, однако поклонники осветлили кадр в фотошопе и увидели рядом с балериной мужчину в шортах и футболке.

Поклонники Волочковой отметили, что настолько обычный мужчина слишком прост для знаменитости и предположили, что это мог быть ее помощник, а не бойфренд. Сама Анастасия вскоре удалила фотографию и поставила вместо нее другую, на которой стоит одна на том же месте.

И хотя раньше Волочкова любила хвастаться любовными победами и дорогими подарками от ухажеров, этого бойфренда она тщательно скрывает от общественности. По словам балерины, ее избранник – бизнесмен, они встречаются уже около года и им никогда не бывает скучно вдвоем.

Ранее Анастасия Волочкова была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным, в браке у пары родилась дочь Ариадна. Также балерине приписывают романтические отношения с олигархом Сулейманом Керимовым и певцом Николаем Басковым.