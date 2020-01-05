НОВОСТИ

«Простоват для нее»: в интернет случайно попало фото бойфренда Анастасии Волочковой

Знаменитая балерина опубликовала снимок, на котором поклонники разглядели мужчину в шортах и футболке.

«Простоват для нее»: в интернет случайно попало фото бойфренда Анастасии Волочковой
ШПАГАТ АНАСТАСИИ ВОЛОЧКОВОЙ. ФОТО: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова проводит новогодние праздники в Таиланде вместе с загадочным ухажером, которого скрывает от публики. Балерина называет бойфренда «Мистер М» и, подогревая интерес подписчиков, показывает то его руку, то ногу, то часть головы.

Недавно Волочкова опубликовала свою фотографию на закате, где стоит в купальнике и босоножках на каблуках на фоне заката. Звезда затемнила снимок, однако поклонники осветлили кадр в фотошопе и увидели рядом с балериной мужчину в шортах и футболке.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА С МУЖЧИНОЙ. ФОТО: ИНСТАГРАМ
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА С МУЖЧИНОЙ. ФОТО: ИНСТАГРАМ

Поклонники Волочковой отметили, что настолько обычный мужчина слишком прост для знаменитости и предположили, что это мог быть ее помощник, а не бойфренд. Сама Анастасия вскоре удалила фотографию и поставила вместо нее другую, на которой стоит одна на том же месте.

И хотя раньше Волочкова любила хвастаться любовными победами и дорогими подарками от ухажеров, этого бойфренда она тщательно скрывает от общественности. По словам балерины, ее избранник – бизнесмен, они встречаются уже около года и им никогда не бывает скучно вдвоем.

Ранее Анастасия Волочкова была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным, в браке у пары родилась дочь Ариадна. Также балерине приписывают романтические отношения с олигархом Сулейманом Керимовым и певцом Николаем Басковым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковабалеринаВолочковановости звёздшоубизнес
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Простоват для нее»: в интернет случайно попало фото бойфренда Анастасии Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: