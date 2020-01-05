НОВОСТИ

Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха

29-летняя красавица приняла предложение миллионера, который на пять лет старше ее отца.

Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха
КИТТИ СПЕНСЕР. ФОТО: https://www.instagram.com/p/Bv27f9knW04/

Китти Спенсер – старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд. Известно, что 29-летняя девушка изучала английскую литературу, психологию и политику в Кейптаунском университете, а затем училась в Лондонской бизнес-школе, где получила степень магистра в сфере управления люксовыми брендами.

По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.

Издание Daily Mail сообщает, что племянница Леди Ди получила предложение руки и сердца от своего мужчины в канун Рождества. Счастливая девушка тут же поделилась новостью с членами своей семьи, которые любят Майкла, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Жених Китти старше ее отца на 5 лет и старше ее самой на 32 года.

Многие поклонники желают Китти счастья и напоминают, что обожают ее за яркий эпатажный стиль одежды, и выражают надежду, что девушка не изменится, выйдя замуж. Сообщается, что для Китти Спенсер это будет первый брак, а ее избранник-бизнесмен уже был женат и воспитывает троих детей. К слову, миллионер исповедует иудаизм.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Китти Спенсерледи ДиМайкл Льюисновости звёздПринцесса Диана
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха
Интересно?
Поделись с друзьями: