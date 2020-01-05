Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха

29-летняя красавица приняла предложение миллионера, который на пять лет старше ее отца.

Китти Спенсер – старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд. Известно, что 29-летняя девушка изучала английскую литературу, психологию и политику в Кейптаунском университете, а затем училась в Лондонской бизнес-школе, где получила степень магистра в сфере управления люксовыми брендами.

По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.

Издание Daily Mail сообщает, что племянница Леди Ди получила предложение руки и сердца от своего мужчины в канун Рождества. Счастливая девушка тут же поделилась новостью с членами своей семьи, которые любят Майкла, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Жених Китти старше ее отца на 5 лет и старше ее самой на 32 года.

Многие поклонники желают Китти счастья и напоминают, что обожают ее за яркий эпатажный стиль одежды, и выражают надежду, что девушка не изменится, выйдя замуж. Сообщается, что для Китти Спенсер это будет первый брак, а ее избранник-бизнесмен уже был женат и воспитывает троих детей. К слову, миллионер исповедует иудаизм.