Разбогатевший на новом фильме Бондарчук поскупился на авиабилеты бизнес-класса

4 дня назад в прокат вышел новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение». За первые выходные картина собрала кассу в 385 миллионов рублей.

Удивительно, но несмотря на такую космическую сумму, режиссер отправился в отпуск эконом-классом. К слову, он улетел на Гоа в компании своей молодой супруги Паулины Андреевой.

Пассажиры московского аэропорта «Внуково» не сразу распознали звездную пару. Влюбленные натягиваги кепки на глаза и прятали лицо в надежде не попасться на глаза папарацци.

Интересно, чем вызван выбор эконом-класса. Возможно все дело в том, что супруги просто не успели купить места в бизнесе, так как вылетели спонтанно. С другой стороны, некоторые едко отмечают, что Бондарчук просто-напросто решил сэкономить, так как билеты на январские праздники стоят очень дорого.