«Мощный ангел-хранитель»: поднявшийся со дна Башаров вспомнил о матери

Жизнь актера за последние несколько лет кардинально изменилась, причем не в лучшую сторону. Он неоднократно был участником громких скандалов.

К счастью, сейчас все встало на свои места. Марат Башаров всеми силами пытается исправить свою испорченную репутацию. Актер в буквальном смвсле подняла с самого дня и вернулся к нормальной жизни.

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Ведущий начал избегать конфликтов, бросил пить, старается вести здоровый образ жизни и усердно работает. По его словам, он просто-напросто устал быть на краю бездны и решил вернуть себя к нормальной жизни.

«Каждый раз верил, что переломлю ситуацию. Вера — это самое главное, без нее ничего не получится. В моей жизни есть мощный ангел-хранитель — моя мама. Я чувствую ее помощь, поддержку, она всегда со мной», — поделился артист.

Напомним, родительница Марата Рауза Абдулловна скончалась семь лет назад в возрасте 72 лет. Причиной ее гибели стал обширный инсульт.