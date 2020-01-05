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«Помутнение рассудка»: Джанабаеву обвинили в злоупотреблении фотошопом

В этот раз мишенью скандального блогера стала супруга Валерия Меладзе. Автор обвинила артистку в чрезмерном использовании фотошопа.

«Помутнение рассудка»: Джанабаеву обвинили в злоупотреблении фотошопом
Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

По мнению Лены Миро, певица Альбина Джанабаева составила достойную конкуренцию мастеру фотошопа Яне Рудковской. Блогер назвала исполнительницу застиранной теткой и отметила, что при встрече узнать ее можно только в случае, если рядом окажется ее супруг.

«У любого человека поедет кукушечка, если пропасть между его реальным образом и виртуальным будет непреодолимой», — заявила автор.

Миро отметила, что если женщина стирает в фотошопе пару десятков лет, то со временем она может превратиться в сумасшедшую, так как утратит связь с реальностью. Поэтому не стоит редактировать ничего, кроме неожиданно появившегося прыща на лице.

«Мне кажется, что в неотфотошопленных лицах Рудковской и Джанабаевой проскальзывает что-то общее. Может, то самое помутнение рассудка?» — поинтересовалась Лена.

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Альбина Джанабаевазвезды без фотошопаЛена Мирообвинения в фотошопе
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«Помутнение рассудка»: Джанабаеву обвинили в злоупотреблении фотошопом
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