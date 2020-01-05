Гордость важнее денег: Степаненко отказалась работать у Петросяна

После развода карьера юмориста стала набирать новые обороты. А вот у его экс-супруги дела идут не так хорошо.

Евгений Петросян снова стал очень востребованным. У него бескрайнее количество корпоративов и более масштабных выступлений. Судя по всему, громкий развод с Еленой Степаненко пошел ему только на пользу. Чего нельзя сказать о его жене.

Артистка живет на скромные сбережения. Приглашений с концертами у нее крайне мало. Судя по всему, она надеется на положительный результат дележки совместно нажитого с Петросяном имущества.

К слову, заботливый экс-супруг неоднократно предлагал Елене вернуться работать в его телепроект. Об этом рассказала актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина в эфире программы «Пусть говорят».

«Это точная информация. Не сплетни и не слухи. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в Петросян-шоу, приглашал быть ведущей артисткой. Но Елена Григорьевна отказывается. Я работаю у Евгения Вагановича почти три года, и он ее приглашал вот сейчас, не так давно, а она отказывается…» — заверяет артистка.

Несмотря на свое слабое денежное положение, Степаненко принимает в штыки предложение мужа-предателя. Видимо, в этом вопросе для нее важнее гордость, нежели финансовое благополучие.