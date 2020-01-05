Кейт Миддлтон и Меган Маркл высказались об ужасных пожарах в Австралии

В Австралии бушуют пожары, уничтожившие уже больше пяти миллионов гектаров лесов и погубившие людей и множество редких животных. Многие страны оказывают пострадавшим территориям посильную помощь. Представители британской монархии также выразили сочувствие Австралии. Сначала пост в своем Инстаграм выложили герцоги Кембриджские. Королевская пара опубликовала фотографию кенгуру на фоне горящего дома и написала, что глубоко потрясена и опечалена известием о страшных пожарах, уничтожающих дикую природу и средства к существованию людей.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически погиб, а также отважным пожарным, которые продолжают рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизни других людей», — написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Через день после этого похожий пост появился в Инстаграм герцогов Сассекских. Под фотографией с пожарным, выносящим из огня коалу, Меган Маркл и принц Гарри написали, что чувствуют ужас от бедствия, постигшего Австралию, и от масштабов последовавшей за пожарами экологической катастрофы.

«Наши мысли и молитвы с теми, кто по всей Австралии продолжает сталкиваться с разрушительными пожарами, которые бушуют уже несколько месяцев. Этот глобальный экологический кризис сейчас называют экоцидом. Легко чувствовать себя беспомощным, но всегда есть способ помочь», — говорится в публикации и далее приводится список фондов, в которые можно направить свою помощь.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри встретили Новый год в особняке российского миллиардера на берегу океана.

А Кейт Миддлтон и принц Уильям на новогодних праздниках катаются на лыжах вместе с тремя детьми.