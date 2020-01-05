Мечты сбываются: омский хор оказался в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Государственный Омский Русский Народный Хор на протяжении долгого времени мечтал попасть в программу «Вечерний Ургант». Наконец, им удалось пробиться в студию программы.

Все началось с того, что омская филармония исполнила кавер на песню Лютика из сериала «Ведьмак». Опубликовав эту запись в Сети, они обратились к Ивану Урганту с условием, что если видео соберет десять тысяч просмотров, то ведущий упомянет их в эфире «Вечернего Урганта».

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За несколько дней ролик собрал более 300 тысяч просмотров на YouTube. Тогда журналист решил не просто упомянуть об омском хоре, а пригласить их в студию Первого канала.

Появление филармонии на сцене стало для зрителей стало полной неожиданностью. Собственно, как и для членов хора. Особенно для его предводителя Валерия Подворного.

Артист Государственного Омского русского народного хора опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, где признался, что мечты сбываются. Также певец выразил признательность ведущему программы.