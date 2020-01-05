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«Плывет без парика»: подписчики подшучивают над Киркоровым, купающимся на Мальдивах

Король поп-музыки опубликовал свою фотографию с отдыха на райских островах.

«Плывет без парика»: подписчики подшучивают над Киркоровым, купающимся на Мальдивах
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров на новогодние праздники уехал отдыхать на Мальдивские острова. Певец продуктивно провел декабрь – выступал на вечеринках, участвовал в шоу «Модный приговор», веселился с детьми.

На днях прошел слух, что поп-король отечественной эстрады отправился в вечное лето с давним приятелем. В первый вечер он попал в местное кафе, где услышал хит своей экс-супруги Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». 5 января Киркоров опубликовал фотографию, на которой он плавает в океане.

Снимок собрал тысячи лайков и комментариев, среди которых была шутка, что «наконец-то плавает без парика». По данным инсайдеров, Филипп Киркоров, возможно, отдыхает вместе со спортсменом Евгением Валягиным.

Кроме того, фото его фигуры могло быть замечено поклонниками на экране смартфона Киркорова во время совместных съемок с Егором Кридом. Взял ли певец в путешествие своих детей, пока неизвестно.

 

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Алла ПугачеваКиркоров новостиновости звёздФилипп Киркоров
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«Плывет без парика»: подписчики подшучивают над Киркоровым, купающимся на Мальдивах
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