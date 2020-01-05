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Асмус, Пугачева, Собчак: Водонаева составила рейтинг наделавших шума женщин

2019 год был очень богат на различные события, в том числе, и в сфере шоу-бизнеса. Поэтому Алена Водонаева решила отдать дань всем женщинам, которые так или иначе прославились в ушедшем году.

Асмус, Пугачева, Собчак: Водонаева составила рейтинг наделавших шума женщин
Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Первым делом телеведущая отметила шведскую школьницу Грету Тунберг. Хоть Алена и не разделяет взгляды 17-летней экоактивистки, тем не менее, она признает, что подросток наделала больше всех шума в этом году.

Не осталась без внимания и красавица Ирина Шейк. Ее разрыв с голливудским актером Брэдли Купером обсуждала вся страна. Больше всех в этой истории, конечно, досталось «разлучнице» Леди Гаге. Российские злопыхатели решили отомстить за обиженную соотечественницу и закидали грязью поп-певицу.

«Честно говоря, язык не поворачивается называть ее Леди, потому что если кто и повел себя как настоящая леди, то это Шейк», — отметила Водонаева.

Никто и не сомневался, что в рейтинге окажется светская львица Ксения Собчак. Та, наконец, обрела свое счастье в 2019 году с режиссером Константином Богомоловым. Эпатажная парочка устроила яркую свадьбу с катафалком вместо лимузина. Многие звезды шоу-бизнеса признались, что это стало одним из культовых событий года.

На протяжении нескольких последних месяцев в топе самых обсуждаемых знаменитостей прочно обосновалась Кристина Асмус, сообщает «7Дней». Актрису до сих пор разносят и в хвост, и в гриву за то, что она снялась в фильме «Текст».

«Благодаря нездоровому натиску российских ханжей, Асмус на некоторое время стала героиней номер один в интернете», — заявила Водонаева.

Конечно, нельзя оставить без вниманию Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Исполнительница в 2019 году отметила свое 70-летие. В честь знаменательной даты она выступила с концертом, билеты на который стоили космической суммы денег.

«Я не верила, что люди готовы массово платить сотни тысяч за билет, но оказалась не права. Фото полностью забитого зрителями Кремлевского дворца говорят сами за себя», — недоумевает Алена.

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Асмус, Пугачева, Собчак: Водонаева составила рейтинг наделавших шума женщин
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