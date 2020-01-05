Асмус, Пугачева, Собчак: Водонаева составила рейтинг наделавших шума женщин

2019 год был очень богат на различные события, в том числе, и в сфере шоу-бизнеса. Поэтому Алена Водонаева решила отдать дань всем женщинам, которые так или иначе прославились в ушедшем году.

Первым делом телеведущая отметила шведскую школьницу Грету Тунберг. Хоть Алена и не разделяет взгляды 17-летней экоактивистки, тем не менее, она признает, что подросток наделала больше всех шума в этом году.

Не осталась без внимания и красавица Ирина Шейк. Ее разрыв с голливудским актером Брэдли Купером обсуждала вся страна. Больше всех в этой истории, конечно, досталось «разлучнице» Леди Гаге. Российские злопыхатели решили отомстить за обиженную соотечественницу и закидали грязью поп-певицу.

«Честно говоря, язык не поворачивается называть ее Леди, потому что если кто и повел себя как настоящая леди, то это Шейк», — отметила Водонаева.

Никто и не сомневался, что в рейтинге окажется светская львица Ксения Собчак. Та, наконец, обрела свое счастье в 2019 году с режиссером Константином Богомоловым. Эпатажная парочка устроила яркую свадьбу с катафалком вместо лимузина. Многие звезды шоу-бизнеса признались, что это стало одним из культовых событий года.

На протяжении нескольких последних месяцев в топе самых обсуждаемых знаменитостей прочно обосновалась Кристина Асмус, сообщает «7Дней». Актрису до сих пор разносят и в хвост, и в гриву за то, что она снялась в фильме «Текст».

«Благодаря нездоровому натиску российских ханжей, Асмус на некоторое время стала героиней номер один в интернете», — заявила Водонаева.

Конечно, нельзя оставить без вниманию Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Исполнительница в 2019 году отметила свое 70-летие. В честь знаменательной даты она выступила с концертом, билеты на который стоили космической суммы денег.