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Рак победил: скончался врач-онколог из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Медик прославился на всю страну благодаря своему приходу на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии программы 40-летний мужчина подробно рассказал, как боролся с раком желудка.

Рак победил: скончался врач-онколог из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Андрей Павленко. Фото: instagram.com/dr.pavlenko_cancerfund

Сделавший за время своей карьеры более 2500 операций врач-онколог Андрей Павленко скончался утром 5 января. На протяжении двух лет мужчина боролся с недугом, но пару месяцев назад стало окончательно ясно — болезнь не победить.

Информацию о его кончине подтвердила безутешная вдова. Сначала она опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором сообщила, что ее супруг умер в 08:20 утра. Затем она поделилась своим горем с журналистами.

Отметим, за несколько дней до смерти Павленко оставил прощальное письмо. В нем он заявил, что его жизненный путь завершается.

«К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — признался врач-онколог.

Тем не менее, Андрей призвал больных со смертельным диагнозом не опускать руки. «Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — резюмировал доктор.

В конце письма Павленко попросил фолловеров о помощи его любимой семье. Он приложил реквизиты для перевода денежных средств и заранее поблагодарил всех за помощь.

«Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может. Спасибо вам за то, что были со мной! Всем удачи!» — сказал перед смертью Андрей.

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Андрей Павленкоборьба с ракомПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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Рак победил: скончался врач-онколог из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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