«Кто даст ничтожеству?»: Миро втоптала в грязь Петрова

Скандальный блогер в начале нового года призвала россиян работать. А для большей мотивации она поставила в пример известного актера, смоделировав ему другую жизнь.

Лена Миро предложила представить, что Александр Петров не поступил в театральный институт и отправился работать на овощебазу. По мнению автора, в таком случае судьба артиста сложилась бы совершенно по-другому.

«Зарплата — слезы. Печень ни к черту. Потенция вялая. Одежда — синий халат. Кто даст ничтожеству?» — спрашивает блогер.

В таком случае, единственное, на кого мог бы рассчитывать Петров — на кладовщицу Зинку. И та, в свою очередь, согласилась бы на акт любви исключительно из жалости. А сейчас, будучи одним из самых востребованных актеров, Александр встречается с молодой и красивой Стасей Милославской.

«Дала бы Стасечка Сашке, будь он грузчиком на овощебазе? Ответ, по-моему, очевиден: она бы плюнула в него или вообще не заметила бы ничтожество», — резюмировала Лена.

Также Миро отметила, что, скорее всего, девушка даже влюблена в Петрова. «Думает, что в человека. По факту влюблена в деньги, профессию Сашки, его востребованность в кино и театре», — отметила автор.

В конце Лена призвала мужчин сконцентрироваться на работе, чтобы достичь высокого статуса. Это, в принципе, относится и к женщинам. Ведь чем выше ваше положение в обществе, тем больше вероятность того, что партнера вы встретите из этого же круга. Ведь сказка про Золушку в жизни встречается крайне редко.