НОВОСТИ

«Кто даст ничтожеству?»: Миро втоптала в грязь Петрова

Скандальный блогер в начале нового года призвала россиян работать. А для большей мотивации она поставила в пример известного актера, смоделировав ему другую жизнь.

«Кто даст ничтожеству?»: Миро втоптала в грязь Петрова
Александр Петров. Фото: Global Look Press

Лена Миро предложила представить, что Александр Петров не поступил в театральный институт и отправился работать на овощебазу. По мнению автора, в таком случае судьба артиста сложилась бы совершенно по-другому.

«Зарплата — слезы. Печень ни к черту. Потенция вялая. Одежда — синий халат. Кто даст ничтожеству?» — спрашивает блогер.

В таком случае, единственное, на кого мог бы рассчитывать Петров — на кладовщицу Зинку. И та, в свою очередь, согласилась бы на акт любви исключительно из жалости. А сейчас, будучи одним из самых востребованных актеров, Александр встречается с молодой и красивой Стасей Милославской.

«Дала бы Стасечка Сашке, будь он грузчиком на овощебазе? Ответ, по-моему, очевиден: она бы плюнула в него или вообще не заметила бы ничтожество», — резюмировала Лена.

Также Миро отметила, что, скорее всего, девушка даже влюблена в Петрова. «Думает, что в человека. По факту влюблена в деньги, профессию Сашки, его востребованность в кино и театре», — отметила автор.

В конце Лена призвала мужчин сконцентрироваться на работе, чтобы достичь высокого статуса. Это, в принципе, относится и к женщинам. Ведь чем выше ваше положение в обществе, тем больше вероятность того, что партнера вы встретите из этого же круга. Ведь сказка про Золушку в жизни встречается крайне редко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПетровАлександр Петров последние новостиЛена Миро
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кто даст ничтожеству?»: Миро втоптала в грязь Петрова
Интересно?
Поделись с друзьями: