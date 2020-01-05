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«Он удивил меня»: Меньшиков похвалил Бондарчука за работу и дружбу

1 января в прокат вышел новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение». Одну из главных ролей в нем сыграл Олег Меньшиков.

«Он удивил меня»: Меньшиков похвалил Бондарчука за работу и дружбу
Олег Меньшиков. Фото: Global Look Press

Актер утверждает, что на сегодняшний день кино такого уровня в нашей стране мог снять только Федор Бондарчук. Больше ни один режиссер не сможет создать картину такого технологического уровня.

«Это надо просто признать и врагам его, и друзьям. Просто как данность признать», — резюмировал Олег.

Кроме того, Меньшиков добавил, что Бондарчук открылся для него с другой стороны. У него в корне изменилось представление о режиссере после совместной работы, сообщает «Известия».

Прежде всего, Олег выделил в Федоре такую черту, как невероятную степень человечности. Также артист отметил, что сценарист повел себя неожиданно в проявлении дружбы.

«Вроде бы, когда смотришь на него со стороны, никогда даже не подумаешь, что это вообще ему свойственно. То есть, Федор Сергеевич явил мне черты, которые совершенно не ожидаемы от него. Он удивил меня», — признался актер.

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«Он удивил меня»: Меньшиков похвалил Бондарчука за работу и дружбу
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