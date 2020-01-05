«Он удивил меня»: Меньшиков похвалил Бондарчука за работу и дружбу

1 января в прокат вышел новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение». Одну из главных ролей в нем сыграл Олег Меньшиков.

Актер утверждает, что на сегодняшний день кино такого уровня в нашей стране мог снять только Федор Бондарчук. Больше ни один режиссер не сможет создать картину такого технологического уровня.

«Это надо просто признать и врагам его, и друзьям. Просто как данность признать», — резюмировал Олег.

Кроме того, Меньшиков добавил, что Бондарчук открылся для него с другой стороны. У него в корне изменилось представление о режиссере после совместной работы, сообщает «Известия».

Прежде всего, Олег выделил в Федоре такую черту, как невероятную степень человечности. Также артист отметил, что сценарист повел себя неожиданно в проявлении дружбы.