Жена Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинапекции в незаконных действиях

Авария с участием Юлии Костюшкиной произошла на парковке торгового центра «Мега» в Теплом Стане. Сумма штрафа составила 500 рублей. Несмотря на то, что денежная компенсация небольшая, жена поэта решила ее оспорить.
Юлия уже написала заявление, которое подала в Троицкое отделение полиции. Избранница Стаса требует признать ее невиновной и отметить денежное наказание.
Костюшкина возмущена отсутствием знака «Уступите дорогу». По ее словам, его снесли еще летом и до сих пор не удосужились установить. Поэтому она гневно обратилась к администрации торгового центра «Мега» в Теплом Стане на своей странице в социальной сети Instagram.
«Слава Богу, все живы и здоровы. Но мне могли приписать еще и пострадавших!» — негодует Юлия.
Супруга музыканта требует предоставить ей записи камер наружного видеонаблюдения с места происшествия. Она уверена, что они помогут доказать ее невиновность.