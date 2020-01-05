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Жена Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинапекции в незаконных действиях

Супруга российского певца попала в аварию. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинапекции выписали ей штраф.

Жена Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинапекции в незаконных действиях
Стас Костюшкин с женой Юлией. Фото: Global Look Press

Авария с участием Юлии Костюшкиной произошла на парковке торгового центра «Мега» в Теплом Стане. Сумма штрафа составила 500 рублей. Несмотря на то, что денежная компенсация небольшая, жена поэта решила ее оспорить.

Юлия уже написала заявление, которое подала в Троицкое отделение полиции. Избранница Стаса требует признать ее невиновной и отметить денежное наказание.

Костюшкина возмущена отсутствием знака «Уступите дорогу». По ее словам, его снесли еще летом и до сих пор не удосужились установить. Поэтому она гневно обратилась к администрации торгового центра «Мега» в Теплом Стане на своей странице в социальной сети Instagram.

«Слава Богу, все живы и здоровы. Но мне могли приписать еще и пострадавших!» — негодует Юлия.

Супруга музыканта требует предоставить ей записи камер наружного видеонаблюдения с места происшествия. Она уверена, что они помогут доказать ее невиновность.

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ДТПСтанислав КостюшкинСтас КостюшкинЮлия Костюшкина
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Жена Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинапекции в незаконных действиях
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