Снова «обвиненный» в изнасиловании Никас Сафронов новогоднюю ночь провел в полиции

2020 год начался для известного художника Никаса Сафронова с очередного обвинения в изнасиловании. Как передает «КП», модель Марина Рудницкая и ее подруга Татьяна Морозова арестованы по подозрению в шантаже живописца. Якобы первая собиралась пойти на телепередачу и рассказать, что стала жертвой похоти 63-летнего художника, а вторая — подтвердить, что видела все своими глазами. Девушки уже договорились с телевизионщиками, за 300 и 200 тысяч рублей гонорара, но решили «срубить» деньги с самого мужчины — взять плату за молчание, так сказать.

Сафронов согласился «откупиться», но при передаче денег обеих красавиц повязали сотрудники правоохранительных органов — прямо под Новый год. И недавно девушки были арестованы судом.

Комментируя это происшествие журналистам, Никас удивился, почему именно его постоянно пытаются обвинить в изнасиловании. Несколько лет назад певица из Ростова-на-Дону Мэри Восканян так же ходила на ток-шоу в качестве жертвы художника. Тот подал иск в суд за клевету и выиграл процесс. Девушку обязали выплатить деньги ложно обвиненному Сафронову, но позже на одной из программ он простил ростовчанку. И вот новый случай по тому же сценарию.

«Но я обратился в полицию. Сразу было заведено уголовное дело по факту шантажа. Передача денег проходила в одном ресторане 31 января. Там этих девиц и повязали. На них завели уголовное дело по статье «Вымогательство». А я в новогоднюю ночь до четырех утра провел в полиции, давая объяснения…», — рассказал Никас.

Мужчина посетовал, что публику привлекает не искусство, а скандалы с участием звезд. Художник предполагает, что эти истории с изнасилованием придумывают редакторы ток-шоу, чтобы поднять рейтинг своих программ. Однако он уже человек «битый» и знает, как действовать.

Сафронов признался, что и ему самому как-то предлагали роман ради пиара: одна богатая дама готова была заплатить полмиллиона долларов, чтобы он объявил себя ее бойфрендом, — только для раскрутки имени женщины.