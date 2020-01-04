«Иван Васильевич» популярнее «Иронии судьбы»: что россияне смотрели по ТВ в новогоднюю ночь

Стал доступен предварительный топ-10 самых рейтинговых российских передач в новогоднюю ночь 2019-2020. По данным исследовательской компании Mediascope, места в нем разделили Первый канал и «Россия 1».

Как и ожидалось, самые высокие рейтинги были у обращения президента к народу перед самым боем курантов. Запись речи Владимира Путина на Первом канале собрала 15,3% аудитории, а на «Россия 1» — 10,3%. Третье и четвертое место делит «Новогодняя ночь на Первом», точнее ее части, показанные 31 декабря (8,6%) и 1 января (9%). «Новогодний парад звезд», показанный на канале «Россия 1» перед боем курантов, занял шестую строчку с 6,9%, а «Голубой огонек на Шабаловке» 1 января — восьмую позицию с 6,4%.

Далее в рейтинге идут любимые россиянами советские комедии, которые по традиции показывают на Новый год. Больше всех посмотрели «Иван Васильевич меняет профессию» на Первом 31 числа (пятое место и 7,8%). «Кавказскую пленницу» на той же кнопке смотрели 6,6% аудитории — 7 строчка. Замыкают десятку картины, показанные на «Россия 1»: «Джентльмены удачи» и «Ирония судьбы или С легким паром!».

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