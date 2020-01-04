Константин Эрнст с молодой женой и детьми посетил шоу Навки

Генеральный директор Первого канала 58-летний Константин Эрнст вместе со своей 31-летней супругой Софьей посетил шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Вместе с ними на представлении побывали их совместные дети трехлетняя Эрика и двухлетняя Кира.

В сторис Instagram Татьяны Навки появилась совместная фотография. На снимке она стоит вместе с семьей Эрнстов. Правда, Навка закрыла сердечками лица детей Константина Эрнста. Как известно, они ведут закрытый образ жизни. Глава семейства вообще крайне неохотно делится новостями о личной жизни.

Кстати, в этом году в семье генерального директора Первого канала ожидается прибавление. Софья Эрнст должна родить их третьего совместного ребенка. Сейчас актриса внимательно следит за своим питанием.

Ранее Софья Эрнст в одной из немногочисленных бесед с журналистами говорила, что долгое время говорила своему супругу «вы». Она никак не могла перейти с ним на «ты». Как отмечала девушка, ее супруг очень начитанный мужчина. Она даже решила читать книги, чтобы соответствовать его статусу. За последние годы актриса существенно расширила свой кругозор.