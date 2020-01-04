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«Цацки-цацочки»: жена Петросяна рассказала о своих любимых украшениях

Тридцатилетняя Татьяна Брухунова предпочитает, как правило, дорогие бренды.

«Цацки-цацочки»: жена Петросяна рассказала о своих любимых украшениях
Брухунова показала свои украшения/https://www.instagram.com/bruhunova/

Супруга 64-летнего юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова в Instagram провела прямой эфир со своими подписчиками. Тему беседы она обозначила, как «Цацки-цацочки».

Украшения. Фото
Брухунова предпочитает дорогие украшения/https://www.instagram.com/bruhunova/

Девушка показала несколько антикварных украшений, которые составляют содержимое ее «шкатулки». К примеру, в ее коллекции есть брошь от Channel. Есть и новые образцы этого бренда стоимостью от 34-64 тысяч рублей.

Татьяна Брухунова призналась, что покупает дорогие броши на каждый свой день рождения. Что касается серег, то она предпочитает элитную ювелирную марку Chopard. Прямо во время эфира на ней можно было увидеть сережки этого бренда, стоимость которых составляет от 160 до 240 тысяч рублей.

Отметим, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян не хотели делиться радостным событием в своей жизни – днем бракосочетания. Однако вездесущие журналисты узнали, что в начале декабря прошлого года в Кутузовском ЗАГСе столицы они расписались. Если для Брухуновой брак первый в жизни, то Евгений Петросян уже в пятый раз женился. Кстати, полным ходом идет процесс о разделе имущества с его четвертой супругой юмористкой Еленой Степаненко, сообщает «Комсомольская правда».

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Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоНовости googleТатьяна Брухунова
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«Цацки-цацочки»: жена Петросяна рассказала о своих любимых украшениях
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