«Ненавижу тягомотину натужную»: Свиридова объяснила, почему не любит Новый год

Певица Алена Свиридова заявила, что ненавидит Новый год. Она не считает это каким-то особенным праздником. Более того, звезда ненавидит предпраздничные хлопоты, когда все кругом куда-то бегут и торопятся.

«Я терпеть не могу Новый год. Ненавижу тягомотину натужную. И собственно говоря, бешеный ажиотаж меня бесит», — заметила она.

Как сказала звезда, даже салат оливье она готовит с отвращением. В новогоднюю ночь самый лучший для нее вариант — оказаться на каком-нибудь корпоративе. В идеале в роли главной гостьи праздника. Тогда, как она считает, ночь прошла успешно.

Как добавила исполнительница, в августе она отмечает день рождения. Начиная с сентября, в ее жизни каждый год начинается новый этап. Первого же января она не ощущает, что в ее жизни случилось что-то важное и запоминающееся. Не боится звезда и крыс с грызунами. Они, как известно, являются главными символами наступившего года. При этом, как заметила певица, грызунов она никогда не травит, сообщает «Собеседник».