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Волочкова на отдыхе в Таиланде продемонстрировала «воздушный» шпагат

Балерина, судя по всему, решила окончательно добить своих хейтеров.

Волочкова на отдыхе в Таиланде продемонстрировала «воздушный» шпагат
Волочкова продолжает делать на отдыхе фирменные шпагаты/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова, которая проводит отпуск с любимым человеком в Таиланде на Пхукете, опубликовала в Instagram очередной кадр со своим фирменным шпагатом. В этот раз танцовщица, что называется, взлетела. Складывается ощущение, что звезда находится в полете, а ноги ей заменяют крылья.

«Всегда на высоте! И в шпагате, являющемся элементом моей профессии. А вы так можете?» — спросила танцовщица своих поклонников.

Напомним, что за последние несколько суток балерина опубликовала уже огромное количество фотографий со своими шпагатами. Причем, судя по всему, останавливаться она не намерена. Хейтеры не раз уже спрашивали танцовщицу, собирается ли она остановиться и не надоело ли ей «махать ногами». В ответ звезда посылает всех своих недоброжелателей в спортзал. Женщин, которые пишут ей гадости, она называет недолюбленными тетками.

Кстати, вместе с ней находится на отдыхе и ее любимый мужчина. Балерина упорно не показывает своего ненаглядного. Уже больше года общественность гадает, кто же поселился с ней в одном особняке в Подмосковье.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаНовости googleПхукетТаиланд
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Волочкова на отдыхе в Таиланде продемонстрировала «воздушный» шпагат
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