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Фильм «Холоп» Клима Шипенко собрал за десять дней более миллиарда рублей

Только в день премьеры картина «заработала» более 46 миллионов рублей.

Фильм «Холоп» Клима Шипенко собрал за десять дней более миллиарда рублей
"Холоп" Шипенко собирает отличную кассу в кинотеатрах/http://globallookpress.com/

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрала за первые десять дней, что она идет в российских кинотеатрах, более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Они опубликованы на сайте Фонда кино.

Отметим, что за первые сутки фильм «заработал» свыше 46 миллионов рублей. За первые три дня заработки составили 303 миллиона рублей. Это один из лучших результатов в истории российского кинематографа.

Сюжет фильма повествует о сыне олигарха. Молодой человек заигрался в красивую жизнь. Его могут посадить в тюрьму за его необдуманные поступки. Чтобы образумить непутевого сына, отец с другом-психологом создает в заброшенной деревне атмосферу 19 века. Григорий после подстроенной аварии якобы оказывается в прошлом. Он попадает в самые нелепые ситуации, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что именно Клим Шипенко снял нашумевшую картину «Текст», которую несколько месяцев активно обсуждали российские зрители. Фильм также собрал отличную кассу в кинотеатрах. Особенно активно велась дискуссия в отношении откровенной сцены, в которой снялась актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова. Девушке устроили настоящую травлю в соцсетях. Многие осудили актрису за такой необдуманный поступок. Сама Асмус позже говорила в одной из бесед с журналистами, что в ближайшее время в откровенных сценах сниматься не намерена. История, развернувшаяся вокруг нее, актрису изрядно вымотала и подпортила ей здоровье.

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Гарик ХарламовКлим ШипенкоКристина АсмусФильм "Текст"Фильм "Холоп"
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Фильм «Холоп» Клима Шипенко собрал за десять дней более миллиарда рублей
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