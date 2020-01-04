«Разногласия можно было обсудить внутри цеха»: Москвина вмешалась в конфликт вокруг Загитовой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказала свое мнение по поводу конфликта, который разгорелся вокруг ситуации с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Напомним, что звезда фигурного катания в эфире Первого канала заявила, что решила пропустить чемпионат страны. Из-за этого она не поедет в этом году на европейское и мировое первенство.

После ее заявления высказались многие известные люди из мира фигурного катания. Комментарии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и выдающегося тренера Татьяны Тарасовой не понравились наставнице фигуристки Этери Тутберидзе. В соцсетях на страничке своей команды она нелестно отозвалась о них, попросив не лезть не в свое дело.

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По словам Москвиной, ей не очень понятно, почему такой жёсткий обмен мнениями стал достоянием общественности. Заявления фигуристов уже долгое время широко обсуждались в соцсетях. Их активно тиражировали СМИ. В итоге все обросло странными и непонятными подробностями.

«Разногласия можно было обсудить внутри цеха. Не выносить на всеобщее обозрение», — заявила Тамара Москвина, слова которой приводит «АиФ».