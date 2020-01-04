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Миро объяснила, почему Шишкова не возмущается странным поступкам «бабки Симоны»

По словам блогера, модель видит свою дочь только на фотосессиях для социальных сетей.

Миро объяснила, почему Шишкова не возмущается странным поступкам «бабки Симоны»
Миро нелестно отозвалась о Шишковой/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о модели Алене Шишковой. Поводом послужила недавняя громкая история. Бабушка Алисы Юнусовой опубликовала видео. На кадрах можно было увидеть, как девочка сосет палец на ноге у родственницы. После той истории на Симону Юнусову вылилась волна критики.

Как считает Лена Миро, «бабка Симона» довольна цинична. Она здраво и адекватно оценивает уровень наложниц своего сына, известного рэпера Тимати.

Миро заметила, что Шишкова в этой жизни может похвастаться только большим количеством пластических операций. С интеллектом же у нее, как думает блогер, сильные проблемы. Миро уверена, что ни Шишкова, ни Решетова, которая недавно родила Тимати сына Ратмира, своих детей не видят. В качестве доказательства она привела тот факт, что Шишкова общалась с дочерью в Новый год по видеосвязи. То есть семейный праздник они отмечали раздельно.

«Где была мать, вы спрашиваете? Да нет у Алисы матери — есть только бабка, сующая в рот ребёнку свой педикюр! Дочь и мать живут не просто в разных странах — на разных континентах, а вам интересно, почему это молчит Шишкова, когда в рот её дочери засунули старый грибковый палец!» — заметила она и добавила, что ей непонятно, почему никаких мер не принимают социальные службы, чтобы утихомирить пыл сбрендившей Симоны Юнусовой.

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Миро объяснила, почему Шишкова не возмущается странным поступкам «бабки Симоны»
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