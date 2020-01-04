Миро объяснила, почему Шишкова не возмущается странным поступкам «бабки Симоны»

По словам блогера, модель видит свою дочь только на фотосессиях для социальных сетей.

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о модели Алене Шишковой. Поводом послужила недавняя громкая история. Бабушка Алисы Юнусовой опубликовала видео. На кадрах можно было увидеть, как девочка сосет палец на ноге у родственницы. После той истории на Симону Юнусову вылилась волна критики.

Как считает Лена Миро, «бабка Симона» довольна цинична. Она здраво и адекватно оценивает уровень наложниц своего сына, известного рэпера Тимати.

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Миро заметила, что Шишкова в этой жизни может похвастаться только большим количеством пластических операций. С интеллектом же у нее, как думает блогер, сильные проблемы. Миро уверена, что ни Шишкова, ни Решетова, которая недавно родила Тимати сына Ратмира, своих детей не видят. В качестве доказательства она привела тот факт, что Шишкова общалась с дочерью в Новый год по видеосвязи. То есть семейный праздник они отмечали раздельно.

«Где была мать, вы спрашиваете? Да нет у Алисы матери — есть только бабка, сующая в рот ребёнку свой педикюр! Дочь и мать живут не просто в разных странах — на разных континентах, а вам интересно, почему это молчит Шишкова, когда в рот её дочери засунули старый грибковый палец!» — заметила она и добавила, что ей непонятно, почему никаких мер не принимают социальные службы, чтобы утихомирить пыл сбрендившей Симоны Юнусовой.