Иван Ургант рассказал, на что потратил бы миллиард рублей

По словам телеведущего, первым делом он пошел бы в храм.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как бы он распорядился миллиардом рублей. Как известно, несколько дней назад в России состоялась беспрецедентная лотерея. Был разыгран огромный приз в миллиард рублей. Счастливый билет был приобретен в подмосковном Юдино. Причем его купили перед самым закрытием торговой точки. В России накануне розыгрыша наблюдался небывалый ажиотаж. Жители страны сметали пачками билеты, рассчитывая получить главный приз.

Как считает Иван Ургант, имя счастливчика, который выиграл миллиард рублей, страна, скорее всего, не узнает. Этот человек просто не захочет светиться перед всей страной и рассказывать о своем выигрыше.

больше по теме Ургант поведет Киркорова, Ревву и Бузову домой к обычным телезрителям К Новому году ведущий готовит для страны необычный подарок.

Также он пошутил, что в одной из российских семей однажды утром найдут записку со словами: «Пока, неудачники!».

Сам Ургант заметил, что если бы вдруг удача улыбнулась ему, то он сразу бы пошел в храм. Там бы он купил на 400 рублей свечей. Затем бы он заказал Сорокоуст о здравии Михаила Пореченкова, а на оставшуюся сумму сходил бы на фильм «Союз спасения».