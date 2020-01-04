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«Дети встали на лыжи»: Александрова рассказала, как проводит каникулы с сыном и дочкой

Звезда сериала «Екатерина» наслаждается отдыхом за границей.

«Дети встали на лыжи»: Александрова рассказала, как проводит каникулы с сыном и дочкой
Марина Александрова. фото: globallookpress.com/

Марина Александрова в минувшем году продуктивно поработала. Зрители остались в восторге от нового сезона сериала «Екатерина», а также увидели актрису в роли стюардессы в картине «Одесский пароход». Примечательно, что для роли Екатерины Великой девушка то худела, то набирала вес. Во второй части картины она весила на восемь килограммов больше, так как тогда только родила дочку дочку, которую, к слову, назвала Катей. Также у звезды есть сын Андрей.

Несмотря на то, что не так давно Александрова отдохнула с семьей в Японии, на новогодние каникула она тоже предпочла покинуть страну. Вот уже несколько дней актриса публикует фото то на фоне гор и моря, то среди снегов. На одном из кадров девушка позирует в летней обстановке с подросшими наследниками. Видно, что малыши подросли за последнее время. При этом лица детей Марина пока скрывает.

На другом кадре актриса уже предстала в теплом костюме и шлеме. В таком виде она покаталась на лыжах. Как оказалось, первые четыре дня нового года семья звезды провела очень насыщенно.

«Начало года: дети встали на лыжи, на всех прочитаны 11 книг, мы все научились стрелять из лука, попробовали самый вкусный шоколад в мире, прыгали на волнах, спорили, смеялись, играли в снежки, пейнтбол, „карточки на лоб“, монополию, катались с горки и плавали за красивыми рыбами… и это не всё, что мы успели за наши каникулы, которые продолжаются! Не говорите, сама в восторге», — поделилась Александрова.

Поклонники восхитились трогательными снимками и неиссякаемой энергией актрисы. «Реальная красотка», «Какая хорошенькая», «Вам очень идёт, видно что со вкусом выбрано!», «Как всегда, красивая», «Детки какие большие», — прокомментировали снимки подписчики.

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«Дети встали на лыжи»: Александрова рассказала, как проводит каникулы с сыном и дочкой
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