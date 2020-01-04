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«Заработал честно на качели»: Шнуров в стихах ответил улетевшей отдыхать в Куршевель Собчак

Не исключено, что стихотворный баттл между музыкантом и светской львицей продолжится в новом году.

«Заработал честно на качели»: Шнуров в стихах ответил улетевшей отдыхать в Куршевель Собчак
Шнуров написал стихотворение, посвященное Собчак/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram отреагировал на пост светской львицы Ксении Собчак, которая вместе с трехлетним сыном Платоном улетела отдыхать на один из самых дорогих курортов мира – Куршевель. Там, как известно, звезда активно катается на горных лыжах. Причем обучает этому занятию и своего сына. Она уже публиковала кадры с курорта.

После прилета в Куршевель светская львица в Instagram разместила пост. На кадре она стоит около частного самолета, на котором и совершала перелет из России. «Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в Инстаграм, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели! Горы, трепещите!» — написала телеведущая.

Между тем Сергей Шнуров не прошел мимо этого поста звезды и своей заклятой подруги. Как известно, в прошлом году они обменивались едкими комментариями и сочиняли стихотворения в адрес друг друга. «Я в апреле буду на Коачелле. Предыдущий год пахал как лось. Заработал честно на качели. Даже скидываться с кем-то не пришлось», — сочинил он стихотворение. При этом на кадре Сергей Шнуров сидит на качели.

Отметим, что Коачелла, о которой упоминает в своем сообщении Шнуров, популярный в мире фестиваль музыки и искусств. Он уже много лет проходит в Америке. Фестиваль считается одним из самых прибыльных в мире. Туда приезжают сотни музыкантов со всего света.

Ранее Сергей Шнуров говорил, что он привык сам устанавливать стоимость своих выступлений на корпоративах. По его словам, если он хочет выступать редко, то устанавливает планку в 200 тысяч долларов. Тогда его очень редко приглашают. Если же хочет выступать чаще, то снижает стоимость примерно в два раза. Шнуров говорил, что имеет право диктовать условия, потому что, как он думает, его команда делает самое лучшее шоу в стране.

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«Заработал честно на качели»: Шнуров в стихах ответил улетевшей отдыхать в Куршевель Собчак
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