«Будете плакать, когда их не будет»: Пригожин защитил Пугачеву и Ротару

Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту популярных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Как известно, многие зрители жалуются, что они не сходят с экранов телевизоров. Более того, не так давно в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Примадонна отечественной эстрады уже еле дышит. Ей пора на покой. Музыкант Прохор Шаляпин, который также присутствовал в студии, заметил, что Пугачева давно должна уступить дорогу молодым.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет», — заметил продюсер.

По словам Пригожина, по-настоящему великих артистов в России можно пересчитать по пальцам. Он заметил, что у них на данный момент просто нет достойной смены. В то же время Пригожин сказал, что зрители критикуют новогодние программы за то, что там показывают одни и те же лица. Сам он считает, что новые артисты все-таки появляются в «новогодних огоньках».

Пригожин добавил, что основная проблема молодых певцов в том, что, спев в караоке, они уже возомнили себя звездами. На сцене, по его убеждению, много случайных людей, возомнивших себя артистами. Также он думает, что артисты стали заложниками хайпа. Сам он считает, что певцов должны любить не за хайп, а за творчество, искусство, музыку и голос, сообщает портал Ura.ru.