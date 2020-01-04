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«Федя, помни историю с Шурыгиной»: Смолова атаковали хейтеры после слухов о романе с Юмашевой

Футболист опубликовал кадр с семнадцатилетней внучкой Ельцина, чем вызвал шквал критики.

«Федя, помни историю с Шурыгиной»: Смолова атаковали хейтеры после слухов о романе с Юмашевой
Смолова атаковали хейтеры/http://globallookpress.com/

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов подвергся критике со стороны своих подписчиков и хейтеров. Поводом послужил снимок, на котором он находится в обществе семнадцатилетней внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Примерно две недели назад футболист появился на острове Сен-Бартс в Карибском море. Здесь любят проводить время знаменитости. В том числе и родители Марии Татьяна и Валентин Юмашевы.

Вскоре Федора стали замечать на вилле Юмашевых. Стало ясно, что тридцатилетнего спортсмена что-то связывает с несовершеннолетней особой, которая на 13 лет его младше. Последней каплей послужил снимок, где Юмашева и Смолов стоят щека к щеке. После этого в Сети поднялась волна хейта.

«Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет»; «17 лет – это совсем дите»; «Не знала, что Федор Михайлович — любитель отдыхать с несовершеннолетними»; «Короче, на любителя детский садик»; «Федя, помни историю с Шурыгиной», — раздались комментарии хейтеров.

Между тем сам Федор Смолов, который ранее состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой, хранит молчание. Нет комментариев и от Марии Юмашевой. Кстати, ранее в интервью Виктория Лопырева отмечала, что Федор Смолов просто не готов для семейной жизни. В его голове, как она говорила, только дорогие машины и развлечения. Впрочем, не исключено, что за последние годы Смолов повзрослел.

Напомним, что Диана Шурыгина — девушка из Ульяновска. Она стала известна после сюжетов на центральных каналах. Несовершеннолетняя на тот момент особа заявила, что ее изнасиловали. При этом многие до сих пор считают, что все происходило по обоюдному согласию. Однако ее бывший бойфренд отсидел срок за совращение малолетней.

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Диана ШурыгинаМария ЮмашеваНовости googleФедор Смолов
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«Федя, помни историю с Шурыгиной»: Смолова атаковали хейтеры после слухов о романе с Юмашевой
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