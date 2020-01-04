«Я ноги не устану поднимать и в 60»: Волочкова ответила «недолюбленным злым теткам»

Балерина Анастасия Волочкова не сдержалась и ответила одной из своих подписчиц в Instagram. Танцовщица, которая сейчас находится на отдыхе в Таиланде, разместила снимок, на котором на корабле в красивом платье делает параллельный шпагат. Одна из подписчиц спросила звезду, не устала ли она поднимать ноги. При этом Волочкову она назвала старушкой.

«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Попу поднимите и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тетка», — заявила танцовщица.

Любопытно, что Анастасия Волочкова давно уже перестала обращать внимание на злые комментарии на своей страничке в соцсетях. Иногда она закрывает комментарии под своими постами, потому что в ее адрес раздается много критики.

Нынешний отпуск балерина проводит с любимым человеком. Правда, она упорно не раскрывает личность мужчины. Известно только, что он живет в доме танцовщицы. Ранее звезда отмечала, что ее дочь Ариадна мужчину приняла с прохладцей. Впрочем, Волочкова этому не удивилась. Девочка никогда не была в восторге от новых кавалеров своей матери.