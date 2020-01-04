Федору Добронравову из «Сватов» разрешили въезд на территорию Украины

Служба безопасности Украины разрешила въезд на территорию страны известному российскому актеру Федору Добронравову, который получил широкую известность благодаря сериалу «Сваты». Как выяснилось, запрет был снят еще в июне 2019 года. Суд признал незаконным запрет СБУ на въезд актеру в Украину сроком на три года.

Отметим, что Федор Добронравов сыграл сразу в нескольких спектаклях на территории Крыма. В музыкальном театре полуострова он, к примеру, участвовал в популярной постановке «Ловушка для мужа». Ранее Госкино Украины сняло запрет на показ сериала «Сваты» на территории страны, сообщает портал ukranews.com.

Отметим, что на данный момент неизвестно, когда будет полностью завершена работа над новым сезоном сериала «Сваты». Было отснято несколько серий, после чего принято решение съемки заморозить. Между тем звезды сериала говорили, что зрители обязательно увидят его продолжение на экранах. Как заверил Добронравов, работа над сериалом будет завершена несмотря на все возникающие трудности.

Отметим, что за последнее время прошло сразу несколько новостей, касающихся актеров, сыгравших в «Сватах». К примеру, стало известно, что проект покидает знаменитый Митяй, которого сыграл актер Николай Добрынин. Он говорил, что ему надоело играть вечного пьяницу и неудачника. Также прошла информация, что еще одна звезда «Сватов» Людмила Артемьева якобы эмигрировала в Германию. Впрочем, позже стало известно, что это всего лишь слухи. Актриса через своего представителя заявила, что никуда из родной страны в ближайшие годы уезжать не намерена.